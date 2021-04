Olukord Ukraina idapiiril on muutumas aina pingelisemaks. Kui Ukraina väitel on Venemaa olukorda riigi idaosas sihilikult pingestanud ja vägede liigutamine on kaasa toonud kuuldused sõja hoogustumisest, siis Kremli eesmärgid on esialgu selgu­setud. Venemaa ei ole tunnistanud sõjalise rünnaku kavandamist, kuid pole vägede liikumist eitanud.