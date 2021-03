Euroopa Komisjon tutvustab täna nõndanimetatud vaktsineerimispassi ettepanekut, mis on ametliku nimega digitaalne roheline tõend. «Edasi tuleb loota, et liikmesriigid ja Euroopa parlament selle võimalikult ruttu läbi arutavad ja heaks kiidavad,» sõnas Kasemets.

EK ettepaneku mõte seisneb selles, et oleks sertifikaat digitaalsel kujul (mida peaks saama ka välja printida), mis tõendab inimese vaktsineeritust covid-19 vaktsiiniga, mis on saanud Euroopa ravimiameti poolt heakskiidu. «Jääb veel kaks võimalust: tõendile saab märkida ka seda, et inimene on hiljuti testitud või covid-19 viiruse läbi põdenud. Sertifikaat peaks olema selline, et kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel oleks võimalik seda tunnustada,» lisas ta.