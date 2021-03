Majandus- ja taristuminister Taavi Aas avaldas Postimehe otsesaates lootust, et valitsus saab neljapäeval lisaeelarve ära otsustada. Muuhulgas nentis minister, et valitsuse eelarvepoliitiline käekiri võrreldes eelmise koalitsiooni otsustega palju ei erine. «Ma arvan, et selles kriisis ei olegi võimalik, et käekiri palju erineks,» nentis Aas.