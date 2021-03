Majandus- ja taristuminister Taavi Aas avaldas Postimehe otsesaates lootust, et valitsus saab neljapäeval lisaeelarve ära otsustada. Muuhulgas nentis minister, et valitsuse eelarvepoliitiline käekiri eelmisest koalitsioonist palju ei erine. «See aasta näitab, et toona sai õigesti planeeritud,» nentis Aas.