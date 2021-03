Saates "Otse Postimehest" on Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas ütles Postimehe otsesaates, et kiirabi roll on eluohtlik seisund ära tunda, mitte täpselt teada, mis haigus patsiendil on ja kuidas seda ravida.