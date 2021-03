Otse Postimehest ⟩ Perearst tööst koroonarindel: noh, mis meil üle jääb

Kõrvalt on alati hästi lihtne kritiseerida, aga selge, et sellist massi vaktsineerida ei ole lihtne. Seal on nii mitu tegurit, millega peame arvestama. Näiteks praegu kehtiv seadusandlus võimaldab vaktsineerida ainult meedikul, kes on läbinud vastava immuniseerimise koolituse ja seda peab uuendama iga viie aasta tagant. Ehk see ei ole sugugi nii, et igaüks, kes on vähegi meditsiini kunagi õppinud, võiks selle süstla sinna torgata - see on esimene asi. See on jällegi mõtlemise koht, et kas peaks seadust muutma ja andma näiteks Naiskodukaitsele selle õiguse, aga praegu on see niimoodi. Siis teine asi on see, mis mulle iseenesest meeldib, et riskirühmad said kõigepealt kaitstud. Me juba praegu näeme, et haigestumine on 80+ vanusegrupis oluliselt langenud, ehk need kõige ohustatumad on juba kaitstud. Võimalik, et oleks võinud vaktsineerimist alustada hoopiski, nagu mõned riigid on teinud, 30+ noortest. Meie võtsime selle lähenemise ja seal on väga-väga palju positiivset. Meie jaoks tegi olukorra natukene keerulisemaks see, et see on see vanusegrupp, kellega on vaja kõige rohkem rääkida. Nemad tahavad seda selgitust, isiklikku kontakti, et perearst neile räägiks, kas just tema tohib seda vaktsiini saada. Meie vaktsineerimiskavas on tegelikult väga-väga palju head.