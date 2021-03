Otse Postimehest ⟩ Välisminister Liimets: sanktsioonide läbi antakse sõnadele kaalu

Postimehe otsestuudios oli välisminister Eva-Maria Liimets, kes rääkis koroonapandeemia mõjust Eesti välispoliitikale, Venemaa Sputniku vaktsiinist ning sellest, miks välisministeerium ei pea vajalikuks kehtestada lennukeeldu teistesse riikidesse. Küsimusele, kas Eesti on huvitatud Sputnik V vaktsiini kasutuselevõtust, kui see peaks Euroopa Ravimiametilt heakskiidu saama vastas välisminister, et meie jaoks ei muuda see ilmselt midagi. «Need Venemaa tootmismahud Sputniku vaktsiini puhul on minu teada juba peaaegu ette läbi müüdud. Ja nagu oleme kuulnud ka terviseministri poolt, siis tegelikult sügiseks juba see praegune vaktsiinidefitsiit on leevenemas,» selgitas Liimets.