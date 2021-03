Otse Postimehest ⟩ Somelar: hariduslik lõhe hakkas suurenema juba enne koroona-aastat

Kuidas eelmine nädal teil möödus, koolid läksid taas distantsõppele, kas teil tekkis tahtmine peaga vastu seina taguda ja mõelda, millal see kõik juba läbi saab?

Ma annan endale ju aru, et olukord meditsiinivaldkonnas on erakordselt pinev ja peame selles tervisekriisis ikkagi esmalt ellu jääma. See otsus tuleb kindlasti kõigepealt teha lähtudes haiglatest ja siis tulevad koolid.