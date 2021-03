Otse Postimehest ⟩ Miks on haiglad täitunud noorte inimestega? Stuudios on dr Kristo Erikson

Viimased uudiste järgi on haiglad ja ka intensiivraviosakonnad täitunud nooremate inimestega - 40-50 aastastega - kel on ulatuslikud kopsukahjustused ja kes ei saa enam ise hingamisega hakkama. Milles asi? Kas kopsukahjustused paranevad või on püsivad? Kui palju on meil haiglates veel võimekust uusi haigeid vastu võtta? Kas võime inimeste tänase käitumise jätkudes ja ohutunde puududes jõuda kevadise Itaalia olukorrani, kus inimesed ei mahu enam haiglatesse ära ja tuleb hakata tegema karme valikuid? Milliste sümptomitega peaks koheselt haiglasse pöörduma, millistega saab veel ise kodus hakkama? Kas tänased piirangud on piisavad selle viiruse leviku tõkestamiseks? Otsesaade algab kell 12.45.