Otse Postimehest ja blogi ⟩ Dr. Kristo Erikson: oleme kriisi lävel, kus kümned inimesed vajaksid kohest ravi, aga me ei suuda seda pakkuda

"Olukord läheb paari järgmise nädala jooksul niimoodi, et meie haiglad on ainult täidetud covid-patsientidega, mis tähendab seda, et plaanilisest ravist ma enam ei räägiksiki, me ei suuda enam aeg-kriitilist ravi pakkuda, me ei suuda vastu võtta, kui on suuremad avariid kuskil või kui majad lähevad põlema, on rohkem ohvreid, siis meie võimekus neid vastu võtta tegelikult puudub või siis ühel hetkel on neid patsiente nii palju, et nad ongi kõik koos," kirjeldas Põhja-Eesti regionaalhaigla intensiiv-ravikeskuse juht Kristo Erikson saates Otse Postimehest olukorda, kui piirangud mõjuma ei hakka.