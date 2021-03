«Minu isiklik kartus on, et me oleme üsna lähedal sotsiaalse ühiskonna kriisile. See läheb paari järgmise nädala jooksul niimoodi, et meie haiglad on ainult täidetud Covid-patsientidega – plaanilisest ravist ma enam ei räägikski, me ei suuda enam aeg-kriitilist ravi pakkuda,» hoiatab intensiivraviarst Kristo Erikson.