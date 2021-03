«Raudsaare dialoogid» analüüsib täna majanduslike küsimusi. Saatejuhti aitab selles tuntud ja tunnustatud majandusanalüütik ja kolumnist Peeter Koppel. Arutlusele tuleb raha ja õnne seos ning ka see, kas majanduskasv on kõige sobilikum mõõde ühiskonna edukuse mõõtmiseks. Loomulikult puudutatakse ka küsimusi, mis on seotud investeerimisega, sest viimasel ajal tundub, et sellest on saanud justkui eestlaste rahvussport.