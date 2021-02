Postimehele on kirjutanud nii mõnigi murelik lugeja, et koroonaproovi aegu on pea võimatu saada, kuna tung testimisele on väga suur. Avaliku testimise koordinaator, Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik tunnistas saates «Otse Postimehest», et sellises olukorras on nad tihedas suhtluses terviseametiga, kellega üheskoos otsustatakse, kas lisapunktide avamine testimisvõimekuse suurendamiseks on vajalik või mitte. «Hetkel on tõesti ainukene koht Tallinn, kus me kaalume võib-olla ajutiselt täiendava punkti või sellise lauluväljaku sarnase topeltpunkti avamist," sõnas Allik.