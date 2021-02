Europarlamendi liige ja endine Euroopa Komisjoni digivolinik Andrus Ansip nentis Postimehe otsesaates, et internetihiidude (Google ja Facebook) ülekohus loomeinimeste suhtes peab lõppema. «See ei saa sedasi jääda, et need, kes teenivad autorite loomingu pealt hiigelkasumeid, ei maksa neile väärilist ja õiglast kompensatsiooni. See ei ole õiglane ja see ei saa nii jääda,» märkis ta.