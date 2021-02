Millisesse olukorda pidev piirangute muutmine paneb Eesti koolid? Kuidas on koroonaviirusega võitlemise periood mõjutanud õpilasi? Kui altid on kooliõpetajad koroonavaktsiine saama ning milline üldse on praegusel ajal koolide sisekliima ja õppetöö korraldus?