Politoloog Tõnis Saarts ja Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar nõustusid Postimehe otsesaates, et juhul, kui Reformierakonna juht Kaja Kallas võimuliidu loomisel Keskerakonnaga põrub, siis erakonna juhi kohal ta jätkata ei saa. «Kui need läbirääkimised Reformierakonnal ebaõnnestuvad - see on nüüd teine katse-, siis kolmandat võimalust enam ei tule. Kaja Kallase jaoks kohe kindlasti mitte,» arvas Saarts.