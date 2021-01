Kapitooliumi ründamise tulemusena hukkunute arv on tõusnud viieni. Mis saab Donald Trumpist ja sisekriisis vaevlevast Vabariiklaste parteist? Kuidas mõjutavad Ameerika sündmused muud maailma? Venemaa president Vladimir Putin on aastaid oodanud momenti, mil Ameerika oleks nõrk. Postimehe otsestuudios on ajaloolane ja Lõuna-Kalifornia ülikooli dotsent Aro Velmet.