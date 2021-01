Otse Postimehest erisaade ⟩ Marko Mihkelson: vabariiklasi ootab ees tõsine sisekaemus

Mihkelson: Ma arvan, et praegu on selliseid põhjalikke järeldusi raske ja ennatlik teha. Aga ma olen nõus Mike Pence-iga, see oli must kolmapäev, must päev Ühendriikide demokraatia ajaloos, aga ma arvan, et see oli väga tõsine hoiatus kogu demokraatlikule maailmale. See näitas, milleni võib viia selline demokraatliku riigi juhtimine, mis põhineb vandenõuteooriate ja valede levitamisele. Nagu me ka eile nägime, siis Ühendriikides vahetult nende sündmuste eel rääkis president Donald Trump oma toetajatele Valge Maja ees tund aega seda, kuidas temalt rööviti võit, kuidas nendelt on röövitud võit ja et tuleb minna Kapitooliumi juurde ja väljendada oma rahulolematust tekkinud olukorraga.