Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on viimaste andmete põhjal koroonaviiruse levik Eestis stabiliseerumas. Samas rõhutas ta, et statistika võib olla ka petlik ning ära tuleks oodata lähipäevade näitajad, kuid ministri jutust hoomas läbi mõningast optimismi. «Tegelikult me võime öelda juba täna, et olukord on parem, kui me kartsime,» nentis Kiik saates «Otse Postimehest».