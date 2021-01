Kiige sõnul on Eestis eesmärgiks jaanuari lõpuks vaktsineerida 40 000 inimest. Kui reaalse plaaniga on tegemist? Miks on täna Eestisse jõudnud vaktsiinikogused oodatust väiksemad? Kuidas muudab olukorda Moderna ja AstaZeneca vaktsiinide jõudmine turule? Kas vaktsineerimata inimeste tegevusi hakatakse tulevikus mingil määral piirama?