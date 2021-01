Otse Postimehest ⟩ Arkadi Popov: kriisiplaan peab alati olema!

2020 aasta oli dr Popovile enam kui töine. Märtsi lõpus sai temast terviseameti kriisikeskuse meditsiinijuht ja detsembris asus Popov juba Lääne-Tallinna keskhaiglat (LTKH) juhtima. Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi ameti võttis üle doktor Urmas Sule.

Järgnevad väljavõtted intervjuust.

Teil on täitumas ilus ümmargune number: olete töötanud kiirabis 30 aastat. Kas teil on meeles ka päev, mil kiirabis tööd alustasite?

Esimene päev oli selline, kus ma tulin kiirabisse praktikale. Siis ma õppisin veel tervishoiu kõrgkoolis, tollal oli see meditsiinikool. See oli 1989. aastal, ehk rohkem kui 30 aastat tagasi. Mäletan seda hästi, minu jaoks oli see väga põnev päev. Mul oli võimalik sõita koos kiirabibrigaadiga, kusjuures arstiga, kellega ma pärast töötasin koos aastaid. Me saime väga headeks sõpradeks. See oli mulle väga õpetlik ja natuke nalja sai ka. Muuhulgas kuulsin esimest korda meditsiinilist anekdooti. Sain aru, et see on väga huvitav elukutse ja tahan seda tööd teha.

Milline oli see anekdoot?

Ma ei hakka seda praegu rääkima, sest seda ei ole sobilik igal pool rääkida (naerab).

30 aastaga olete näinud Eesti meditsiinis erinevaid aegu. Milline etapp on teil kõige eredamalt meeles?

1990. aastatel, kui lõpetasin ülikooli, oli päris keeruline aeg. Vaatamata sellele, et ülikooli lõpetanud inimesel peaks justkui olema ees pikk teekond ja suured väljavaated tulevikule, oli masendav tunne. Tundus, et arstina me vist Eestis tööd ei leiagi. See oli päris keeruline ja kriitiline aeg. Majanduslik olukord oli kehv ja seetõttu läksin veel õppima psühholoogia eriala, et äkki siis leian ennast. See oli kõige kriitilisem periood, aga samas läks see kiiresti läks üle. Kui ma sukeldusin töösse, siis need protsessid hakkasid nii palju meeldima, et ei olnud enam kahtlust, et mis saab edasi.

Te olete meditsiinitöötajana läbinud kõik erinevad ametiastmed. See on teie jaoks olnud täiesti loomulik teekond?

Jah, absoluutselt. Ma arvan ka täna, et kui inimene tahab töötada arstina, siis tema jaoks on ülioluline, et ta teaks, kuidas teeb tööd hooldaja, abiline, kiirabitehnik, õde ja abiõde. Alles siis, kui temast saab ükskord arst, siis ta suhtub tõsise austusega oma kolleegidesse, kes teda aktiivselt toetavad. Teisiti ei olegi võimalik.

Mis teid erakorralise meditsiini töö juures kõige rohkem paelub?

See on väga vaheldusrikas eriala, kus ühe ööpäeva jooksul võib juhtuda sama palju, kui kabinetis töötaval arstil poole elu jooksul. Sa võid hommikul lennata helikopteriga, õhtul elustada inimest laevas ja öösel töötada intensiivravisaalis. Selline töö on tõesti väga huvitav.

Arstid päästavad inimelusid, aga kahjuks alati see ei õnnestu. Kuidas tuleb meedik toime inimelu kaotusega?