SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor märkis Postimehe otsesaates, et koroonakriis on majandusele nii maailmas kui ka Eestis mõjunud ootamatult ebavõrdselt. «Mul on tunne, et leidub neid, kellel on raske ja samuti neid, kellel ei ole üldse raske,» sõnas ta, lisades, et inimestevaheline varanduslik ebavõrdsus saab hoogu juurde.