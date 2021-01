Lobjakas vs. Vooglaid ⟩ Terve möödunud aasta elas ühiskond hirmus

Vooglaiu hinnangul andsid 2020. aastale ilmet erinevad sotsiaalmeediast soodustatud protsessid. «Kõikvõimalikud värvilised revolutsioonid on osutunud võimalikuks paljuski läbi selle, et kasutuses on olnud sotsiaalmeedia platvormide võrgustik, mis võimaldab väga kiiresti väga suurt hulka inimesi mobiliseerida ühise eesmärgi teenistusse,» möönis Vooglaid.

Vooglaid: Sellele aastale on kõikvõimalikud sotsiaalmeediast soodustatud protsessid väga palju ilmet andnud. Kui me vaatame BLMi [Black Lives Matter liikumine – toim.] asja, mis toimus kevade lõpus – suve alguses Ameerika Ühendriikides, siis on ju üsna ilmselge, et sellised asjad nii kiiresti organiseerituna, nii laialt levinuna, nii intensiivse infovahetusega ei oleks võimalikud ilma sotsiaalmeedia kanaliteta.