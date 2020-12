Otse Postimehest ⟩ Valitsuse karmid piirangud panid harrastussportlaste kannatuse proovile

Sellest esmaspäevast hakkasid Tallinnas ja Harjumaal kehtima sama ranged koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud, nagu seni Ida-Virumaal. Üheks meetmeks on ujulate ning spordisaalide sulgemine, mis tekitab paljudes küsimusi ja pahameelt, sest keerulises olukorras on tihti just treening see, mis aitab stressi leevendada ja tervist hoida.