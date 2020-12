Otse Postimehest ⟩ Valitsuse karmid piirangud on harrastussportlaste kannatuse proovile pannud

Käesoleva nädala esmaspäevast hakkasid Tallinnas ja Harjumaal kehtima sarnaselt Ida-Virumaaga rangemad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud. Üheks neist on ujulate ning spordisaalide sulgemine, mis on paljudes inimestes tekitanud küsimusi ja pahameelt, kuna pandeemiast tingitud keerulises olukorras on harrastussportlaste jaoks tihti just treening see, mis aitab stressi leevendada ja tervist tugevana hoida.