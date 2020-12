OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ravimiamet selgitab, mida kujutab endast äsja Eestisse jõudnud koroonavaktsiin

Kuidas sai Pfizer/BioNTechi vaktsiin nii kiiresti müügiloa? Kas pikema aja jooksul võib esineda kõevaltoimeid, mida ravimipakendi infolehelt praegu ei leia? Miks on see vaktsiin alla 16-aasta vanustele keelatud? Millises staadiumis on teiste koroonavaktsiinide uuringud ja mis on saanud Eesti teadlaste koroonavaktsiinist?