Värske Postimees ⟩ Vaktsineerimiskava täitmine praeguses tempos ei ole realistlik

Eesti uudiste all kirjutab reporter Henry-Laur Allik sellest, et praegu saab Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineerida 5000 inimest nädalas, mis on liiga aeglane tempo. Eesti koroonaviiruse vaktsineerimiskava eesmärk jõuda hiljemalt juunis selleni, et kõigil soovijail oleks võimalus end vaktsineerida, pole praegu saabuvate kogustega realistlik.