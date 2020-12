OTSE POSTIMEHEST ⟩ Sikkut: kuni EKRE on valitsuses, räägime teemadel, mida nemad tahavad

Eilne arutelu oli ühelt poolt tükk aega oodatud, kas see teema läheb edasi või läheb päevakorrast maha. Kahjuks sai esimesel lugemisel tagasilükkamise ettepanek rohkem vastuhääli. Nüüd liigutakse abielureferendumi eelnõuga teisele lugemisele ja seda arutab hetkel põhiseaduskomisjon, millal seda jaanuaris teha. Aga eilse arutelu puhul oli paar sellist asja, mis mind väga kriipisid. Üks on eelnõu kaitsjate positsioon, et referendumi toimumine oleks jutkui mingi tõend demokraatiast või oleksime me siis kuidagi mingisse sihtpunkti jõudnud. Sealjuures aru saamata, et demokraatia ei ole mingisugune stabiilne seisund, see ongi see igapäevane protsess. See, et meil on avalik arutelu, et meil parlamendis toimuvad debatid, et sisuliselt küsimustele vastatakse – see on kõik väga oluline, et me jõuaksime otsuseni. Oluline ei ole vaid otsus või mingi fakti toimumine vaid ka see, kuidas selleni jõutakse. Arusaam sellest, et tegelikult on kogu see arutelu väärtus ja ka see, et eelnõu kaitsja peaks sisuliselt küsimustele vastama, seda eile ei olnud. Jube kahju, et selle demokraatiaga tegelemise, arendamise, rahvahääle kuulamise lipu all näidatakse, et austus demokraatia ja demokraatlike protsesside vastu täielikult puudub.