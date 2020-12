OTSE POSTIMEHEST ⟩ Abielureferendumi eelnõu tuhanded kohendused teevad riigikogus elu kibedaks

Eile läbis riigikogus abielureferendumi eelnõu esimese lugemise häältega 51:48. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna jaoks oli see kahtlemata vahevõit – abielureferendum oli just nende punkt koalitsioonileppes ning eilne hääletus näitas, et koalitsiooni hääled ka pidasid.