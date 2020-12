«Raudsaare dialoogid» keskendub täna inimese ja roboti suhtele. Milline on tehnoloogilise arengu mõju nii ühiskonnale kui ka inimsuhetele? Kas tulevik kuulub inimestele ja masinatele? Ning kas kunagi saabub ka aeg, mil inimesed ja robotid on võrdsed? Milline on TalTechi roll maailma biorobootika revolutsioonis?