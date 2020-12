Värske Postimees ⟩ Kuidas Lõuna-Eestis salavorste vorbitakse

Värske Arteri kaanestaariks on Eesti tuntud näitleja ja muusik Tõnu Tepandi. «Tepandi kitarri saatel esitatud laulud panid inimesed kaasa elama ja laulma juba 80-ndatel ning huvitaval kombel on just tänavu need laulud taas oma sisus väga asjakohased,» kirjeldas Arteri toimetuse juht Raul Ranne.