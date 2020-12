Tundub justkui Eesti 200 ei teegi midagi selle nimel, aga toetusnumbrid muudkui tõusevad. Kuidas on see võimalik?

Eesti 200 on päris hea hoog sees. Siin on kaks põhjust. Esiteks on kogu poliitiline olukord pingestunud. Õhus on väga tugev väärtuskonflikt ja seetõttu on inimesed sunnitud valima pooli.