Otse Postimehest ⟩ Dr Peep Talving: Ka põhikoolid võiks olla distantsõppel

Ma arvan, et me võime vaadata objektiivselt, mida on r 0 teinud viimase kuu jooksul ja viimaste meetmete foonil. 24.november valitsus kehtestas uued reeglid ja need ei ole ju r muutnud. Me olime r 1,2 ja praegu me oleme umbes samas kohas. Seega prognoos, kui me langetame r 1,2-lt 1,1 peale, mis on tehtud Mario Kadastiku ja Krista Fisheri poolt, see prognoos näitab, et meil on aastavahetuseks 700 haiget Eesti haiglates, mis tähendab 100 haiget neto peale iga nädal. See paneb igasuguse tervishoiusüsteemi pinge alla.