OTSE POSTIMEHEST ⟩ Laneman koroonapiirangutest: kuni numbrid kasvavad, oleme teinud vähe ja liiga hilja

Olukord koroonarindel on kriitiline. Igapäevased teated sadadest positiivsetest koroonaproovidest, karmistunud piirangud viiruse leviku tõkestamiseks ning meditsiinitöötajate nappus on vaid mõned märksõnad, mis kirjeldavad hetkeolukorda. Küsimusele, kas oleme jõudnud kriisiolukorda, vastas siseminister Alar Laneman (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), et olukord võiks olla oluliselt parem. «Need sammud, mida oleme astunud, ei ole kahjuks andnud soovitud tulemust - nakatumisnumbrid kasvavad,» sõnas Laneman. Eesti Toidupanga juht Piet Boerefijni hinnangul on tekkinud olukord võrreldav eelmise majanduskriisiga, mil pead hakkas tõstma ebavõrdsus. «Ebavõrdsus kasvab – see juhtub alati, kui on majanduskriis,» ütles Boerefijn saates «Otse Postimehest».