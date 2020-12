Värske Postimees ⟩ Riik alandab arusaamatul kombel haigete laste puudeastet

Arvamusveergudel saab sõna vandeadvokaat Leon Glikman, kelle sõnul satuvad lähiajal ohtu Eesti inimeste õigused. Nimelt on avaldatud elektroonilise side seaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmise korral on oodata olulisi põhiõiguste piiranguid. «Meil on sümptomaatiliseks saanud põhiõiguste piirangute õigustamine sellega, et «heal» kohalikul võimul ei jää muud üle kui rakendada «pahasid» eurodirektiive,» leiab Glikman.