Värske Postimees ⟩ Valgamaa Restu mõis saab uue hingamise

Majandusveergudel kirjutab Liina Laks sellest, kuidas Eesti kõige väiksem pank Holm Bank AS on osanud pandeemiast tingitud kriisi edukalt ära kasutada. Kriisiajal Rootsi laienenud pank on oma portfelli kõvasti kasvatanud. Pangajuht Rauno Klettenberg kinnitab, et plaan on võtta ette juba järgmised riigid. «Kriisiolukorda tuleb õppida ära kasutama. Risk oli see muidugi,» rääkis ta.