OTSE POSTIMEHEST ⟩ Helmen Kütt noorte vaimsest tervisest: täna annavad nõu dr Google ja sõbrad tänavalt

Kütt: Täna pole ühelgi võimalusel, ei ühelgi erandil, ka näiteks perevägivalla korral, alla 18-aastasel noorel pöörduda abi saamiseks psühhiaatri poole. Sellised erandid on seetõttu vajalikud, et kui me räägime perevägivallast või söömis- ja sõltuvushäiretest, siis nendel noortel peaks olema see võimalus abi saada. Juba eelmisel aasta juulis pöördus ka õiguskantsler sarnase ettepanekuga sotsiaalministri poole. Ootasime väga, et see muudatus tuleks ja kui seda ei tulnud, siis 3. detsembril algatasid sotsiaaldemokraadid kõnealuse eelnõu. Ma olin selle osas hästi positiivselt meelestatud. Komisjon menetles seda väga kiiresti – juba 17. detsembril oli see arutelul, 21. jaanuar oli see riigikogus esimesel lugemisel. Muudatusettepanekuteks ei esitatud mitte ühtegi ettepanekut. Ja siis saabus pikk vaikus. Ja nüüd on taas tekkinud arutelu, mis on kindlasti parem, kui vaikelu, aga kahjuks ei ole see arutamise ja rääkimise tasandilt kaugemale jõudnud. Kui me huvigruppidega oleme kohtunud, siis pole keegi öelnud, et see oleks vale mõte ja see ei vaja lahendamist. Ma olen ikka veel lootusrikas ja loodan, et ehk terve mõistus võidab ja see eelnõu saab seaduseks.