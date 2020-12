Otse Postimehest ⟩ Evestus Perlingule: ma ei esineks aktiivselt poliitikas

Lavly Perling on läinud vastuollu Riigiprokuratuuriga, kuna läks aktiivselt poliitikasse, täpsemalt Parempoolsete toetajaliikmeks. Prokuratuuri eetikanõukogu on jõudnud arvamusele, et kuna Perlingut seob prokuratuuriga kuni sügiseni tööleping, siis ta käitumine oli ebaeetiline. Parempoolsed leidsid täna, et hoopis prokuratuur on rünnates Perlingut pannud prokuratuuri sõltumatuse kahtluse alla. Kummale poolele te jääte?

Ma olen pikaaegselt Lavly Berlinguga töötanud ja meid on sidunud head koostöösuhted, aga meie ühine teekond on ka mõne aasta eest lõpule jõudnud, mistõttu praegu ma saan tõesti vaadata seda olukorda kõrvalt. Teadupärast on seda poliitikute poolt alailma ette heidetud, et prokurör ja prokuratuur erinevate süüdistuste esitamisel on kallutatud, mõjutatud, mistõttu on prokuröridel ilmselt eriti oluline, et mingisuguseid sidemeid ja meelevaldseid järeldusi kuidagi prokuröride seotusest poliitikaga ei tehtaks. Ma ei näe küll mingisugust võimalust, et nüüd selle aasta sügisest on kuidagi poliitikud hakanud mõjutama prokuratuuri ja palunud sellise otsuse teha, et nüüd endine peaprokurör ei siseneks poliitikasse. Minu meelest on ikkagi prokuröride eetikanõukogu kokku tulnud seda küsimust arutanud ja leidnud, et niikaua, kuni endise peaprokuröri töösuhe ei ole täielikult lõpule jõudnud prokuratuuriga ja tema soovitud staažiaeg veel prokuröriametis arvestatuna tiksub, ei ole poliitikasse sisenemine õige ja ei kaitse prokuratuuri sellist sõltumatut mainet.