OTSE POSTIMEHEST ⟩ Loone: seni, kuni Keskerakond on valitsuses, aborte ära ei keelata

Normet: Katuserahade nimekiri on probleeme tekitanud läbi aastate, aga seekord oli üllatus veel suurem. Kui varasemalt osteti vorst-vorsti vastu omale hääli, siis seekord jagatakse sõna otseses mõttes enda allorganisatsioonidele raha. Mittetulundusühingutele, mis on paar kuud tagasi loodud. Siin on kindlasti uurival ajakirjandusel tööd, et selgitada miks ja kellele need rahad ikkagi läksid.