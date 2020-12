«Raudsaare dialoogid» keskendub nii ajale kui loole. Kuidas rääkida ajaloost nii, et see oleks huvitav ka laiemale publikule, mitte ainult spetsialistidele? Kas Tallinna ajalugu mõjutab ka tänaseid tallinlasi? Ning mida teha selleks, et säiliksid ja kanduksid edasi eilsed ja tänased lood selleks, et ka meie lapsed ja lapselapsed nendest osa saaksid?