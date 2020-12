Värske Postimees ⟩ Uurime vandenõuteoreetikute meelelaadi

Eesti uudistest saame lugeda reporter Henry-Laur Alliki intervjuud psühholoogiateadur Andero Uusbergiga. Henry-Laur uurib, miks osad inimesed on vandenõuteooriatele vastuvõtlikumad kui teised. Hingeteadlase sõnul hakkavad inimesed vandenõusid uskuma, kuna need rahuldavad meie kolme psühholoogilist janu. Mis need täpsemalt endast kujutavad, sellest juba täpsemalt värskest lehest.