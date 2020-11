OTSE POSTIMEHEST ⟩ Reformierakondlane maskivastasest meeleavaldusest: õigused lõppevad seal, kus sa hakkad kahjustama teiste omi

Priit Sibul (Isamaa): Kurja ei näe, sest inimestel on vaba valik teha, mida nad tahavad. Küsimus on selles, kui mõistlik see on. Piirangud pole seatud ehku pärast, need on ikkagi inimeste kaitsemiseks. Need inimesed, kes kahtlevad maskide kandmise vajalikkuses, peavad ennekõike mõtlema teistele. Kui nad iseenda pärast ei karda, siis mõelgu oma vanematele ja lastele. Ega kedagi ei saa sundida, kui inimene ei taha maski kanda.