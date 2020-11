OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kiik: haiglakohtade probleem on juba käes

Sellel nädalal hakkavad valitsuse otsusega kehtima täiendavad koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud – sealhulgas kohustuslik maski kandmine või nina ja suu katmine avalikes siseruumides, 2+2 reegli laiendamine, avalikel üritustel osalejate piirarvu vähendamine. Sotsiaalminister Tanel Kiik rõhutab, et kuigi piiranguid karmistatakse, siis on Eesti võrreldes teiste Euroopa riikidega oma reeglites suhteliselt leebe. «Ma arvan, et Eestil on jätkuvalt head võimalused hoida viiruse levik kontrolli all, aga see sõltub kõigi inimeste panustamisest,» ütles Kiik saates «Otse Postimehest».