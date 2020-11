OTSE POSTIMEHEST ⟩ Reps: pere- ja tööelu ühitamine ei ole mul hästi õnnestunud

Oi, kindlasti! Inimesed mõtlevad igaüks oma elule ja küsivad, miks minister selliselt on käitunud ja loomulikult neid küsijaid on palju. Täiesti arusaadav. Kuidas see olukord on tekkinud? Eks tuleb ju tagasi vaadata. Ajapikku on tekkinud üks koosolek, mis venib üle poole viie, kui tahaks lapsed koolist ja lasteaiast ära tuua. Järgmine kord on olnud hetk, et kuule, lõpeta oma koosolek, toome lapsed ja lähme koos. Siis on juba järgmine koosolek, mis sujub ja sujub. Ja nii see ajapikku on lihtsalt praktiliselt kujunenud. Loomulikult COVID tegi siin omad korrektuurid, kus pool aastat olid lapsed ju praktiliselt ainult kodus ja suhtlemist oli väga vähe. Nüüd sügisel langes mitu väga ebamugavat asjaolu kokku: langes kokku eelarvemenetlus, mitu valitsuskriisi ja neid öötunde on tulnud ootamatult palju.