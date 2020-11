OTSE POSTIMEHEST ⟩ Henn Põlluaas räägib EKRE valikutest ministrite ja presidendi kohale

Siseministri ametikohast loobunud Mart Helme ütles, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond võib tuleval sügisel nimetada oma presidendikandidaadiks tänase riigikogu esimehe Henn Põlluaasa. Mida teeks Põlluaas teisiti võrreldes eelnevate presidentidega? Kuidas on EKRE valitsuserakonnana muutunud? Millist mõju avaldas neile Mart Helme tagasiastumine ja kes on uus siseministrikandidaat Alar Laneman?