OTSE POSTIMEHEST ERISAADE ⟩ Kross USA presidendivalimistest: Ongi hea, kui kõik küsimused arutatakse kohtus läbi. Andku minna!

Madison: Ma arvan, et demokraadid ja Joe Bideni meeskond elasid selles unistuses, mida produtseeris kuude kaupa New York Times, Washington Post, CNN ja mida omakorda tõlgitakse ainsate meediaväljaannetena Euroopas ja ka Eestis. Nende jaoks justkui oli võit olemas – ülekaalukas võit. Vabariiklased ja Trumpi meeskond olid paar kuud tagasi veel, nende endi hinnangul, väga raskes olukorras. Nad tõsiselt arvasid, et võivadki kaotada, kuid see viimase kahe kuu kampaaniaspurt ja ülemäärane optimism ning aktiivsus kindlasti tõstis nende enesekindlust ja võidulootusi. Päev-kaks enne valimisi oldi väga ülemeelikus meeleolus, et «me võtame selle võidu ära». Seetõttu vabariikaste jaoks see ei olnud pigem üllatus, et tuleb tasavägine heitlus ja Trumpil on väga suur šanss võita. Bideni meeskonna jaoks oli soovunelm, kus arvestati massimeedia uudistega, et nad võtavad võidu. Täna nad tegelikult heitlevad väga tasavägiselt.