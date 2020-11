OTSE POSTIMEHEST ⟩ Töötukassa juht: suudame turismisektorit toetada kuni 30 miljoni euroga

Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson on avaldanud arvamust, et raskes seisus turismisektorile võiks maksta eraldi palgatoetust. Paavel tunnistas, et teema on laual olnud. «Kui me tahaks neid toetada, elus hoida know-how’d ja kõige väärtuslikumaid töökohti, siis väike varu meil selleks on,» rääkis ta.

Paavel selgitas, et neil jäi kevadel makstud palgatoetuse 250 miljoni eurosest potist alles kuskil 25-30 miljonit eurot, mida saaks poliitilise kokkuleppe korral abivajajatega jagada. «Ma kindlasti ei saa öelda, et see summa oleks turismisektorile broneeritud, aga see on mänguruum, mida me saaks neile pakkuda,» ütles juht.