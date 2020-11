Mida rohkem koroonaviirus võimust võtab, seda halvemini käib meie ettevõtete käsi ja seda suurem on tõenäosus, et inimesed kaotavad töö. Kas meil on põhjust karta suurkoondamisi, arutame täna «Otse Postimehest» saates Töötukassa juhi Meelis Paaveliga.