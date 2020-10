POSTIMEHE METSASARI ⟩ Ellujäämiseks peab uus harvester ööpäev läbi huugama

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) nõuab, et suuremahulisi lageraieid tehtaks riigimetsas uute, maksimaalselt kolme aasta vanuste harvesteridega. Metsatöid tegevatele firmadele, kes soovivad riigihangetes osaleda, tähendab see, et nad peavad vähemalt iga kolme aasta tagant soetama uue masina. Kuid masin on kallis: kvaliteetne, parima tehnikaga langetustraktor maksab koos käibemaksuga ligi pool miljonit eurot. Väiksemad tegijad, kellel piisavalt kapitali pole, jäävad riigimetsa lageraietest automaatselt eemale.