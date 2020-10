Eesti kooli on sügava kriisi lävel, kuna paljudes ainevaldkondades on õpetajate järelkasv sisuliselt olematu, õpetajate esindajad püüavad koos parlamendi kultuurikomisjoniga otsida lahendusi ja on teinud mitmeid ettepanekuid õpetajakutse väärtustamiseks.